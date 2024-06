ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. Auf der Kreisstraße 63 bei Rotthallmünster ereignete sich gestern (16.06.2024) am späten Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer vom Gelände einer Kartbahn in Buch nach links auf die Kreisstraße 63 in Richtung Rotthalmünster einbiegen. Hierbei übersah dieser einen von links aus Fahrtrichtung Rotthalmünster kommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer prallte frontal in die Fahrertüre des Pkw, wurde über den Pkw geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen des verständigten Rettungsdienstes verstarb der 24-jährige Motorradfahrer an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Weihmörting vor Ort.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach i.Rottal, Tel. 08532/9606-0 oder -21

Veröffentlicht: 17.06.2024, 07.25 Uhr