899. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Waldperlach

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 15:00 Uhr, verständigte eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, da in ihr Haus eingebrochen wurde.

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.06.2024, von 07:20 Uhr bis 15:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort wurden Zimmer und Schränke durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Spalatinstraße, Ulrich-von-Hutten-Straße, Hamannstraße und Im Gefilde (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

900. Einbruch in einen Verkaufsstand – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 03:45 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf 110, da eine männliche Person gerade in einen Verkaufsstand einbrechen würde. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte ein 38-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch in dem Verkaufsstand angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Vorführung zur Klärung der Haftfrage wurde angeordnet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

901. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Rollerdiebstahl – Gern

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 11:45 Uhr, konnte ein Passant zwei Jugendliche dabei beobachten, wie diese versuchten das Lenkradschloss eines abgestellten Rollers aufzubrechen. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Es wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Die Jugendlichen flüchteten allerdings noch vor deren Eintreffen vom Tatort. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige nach Rücksprache mit seiner Sorgeberechtigten wieder entlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere Tatverdächtige ermittelt werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 16-Jährigen und einen 13-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in München.

Gegen alle drei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

902. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Kennzeichendiebstahl und weiterer Verkehrsdelikte – Allach

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 03:00 Uhr, sollte der Fahrer eines Mitsubishi Pkw, ein 37-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, an der Kreuzung Eversbuschstraße/Von-der-Kahr-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nachdem der 37-Jährige der polizeilichen Aufforderung zum Anhalten zunächst nachgekommen war, beschleunigte er anschließend und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er versuchte über mehrere Straßen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten und kam schließlich am Ende des Jägerhofwegs in einem Bachlauf eigenständig zum Stehen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen am Pkw als gestohlen gemeldet wurden. Auch wurden weitere gestohlene Kennzeichen im Inneren des Pkw aufgefunden. Darüber hinaus stand der 37-Jährige augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Der 37-Jährige wurde unter anderem wegen Diebstahl, der Trunkenheit im Verkehr, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Der Pkw des 37-Jährigen wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

903. Körperverletzungsdelikt – Englischer Garten

Am Freitag, 07.06.2024, gegen 22:00 Uhr, befanden sich mehrere Personengruppen auf der Karl-Theodor-Wiese im Englischen Garten. Mehrere Personen einer Gruppe zündeten zahlreiche pyrotechnische Gegenstände (Knallkörper) und warfen sie in den Bereich von anderen Personengruppen. Hierdurch wurde keine Person verletzt.

Einer dieser Personen führte zudem einen Taser mit sich. Dieser wurde mehrfach erkennbar eingeschaltet, jedoch nicht gegen andere Personen eingesetzt.

Ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München sprach die Personengruppe aufgrund der gezündeten Knallkörper an und forderte diese auf, dieses Verhalten zu unterlassen. Daraufhin wurde er von einem bislang unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 20-Jährige zu Boden ging. Dort wurde er durch einen weiteren bislang unbekannten Täter weiter körperlich angegangen. Der 20-Jährige wurde dadurch im Gesicht verletzt.

Ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München, der dem 20-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenso durch mehrere bislang unbekannte Täter im Bereich seines Gesichts verletzt.

Die über den Notruf verständigten Polizeistreifen leiteten eine sofortige Fahndung im Nahbereich ein und konnten dadurch einen Tatverdächtigen, einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München, antreffen und vorläufig festnehmen. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Sorgeberechtigten übergeben.

Der 16-Jährige wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

904. Brand neben Asylbewerberunterkunft – Putzbrunn

Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 21:30 Uhr, kam es an der Unterkunft neben der hölzernen Außenfassade der Einrichtung zu einem Brand. Ein Bewohner konnte den Kleinbrand eigenständig unterbinden. Das Feuer wurde durch einen bislang unbekannten Täter entzündet, welcher sich vor der Entdeckung unerkannt entfernen konnte.

Es kam zu keinem Sachschaden und es wurde niemand verletzt.

Der Vorfall wurde der Polizei München erst am Folgetag, Mittwoch, 12.06.2024, gegen 13:45 Uhr, durch eine Verwaltungsangestellte mitgeteilt.

Laut Zeugen sei ein Pkw auffällig gewesen, welcher kurz vor der Brandentdeckung mit laufendem Motor auf dem Parkplatz der Einrichtung stand. Der Pkw entfernte sich kurz vor der Brandentdeckung.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Parkstraße an dortiger Asylbewerberunterkunft (Putzbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

905. Terminhinweis:

Blaulichttage im Rahmen der Landesgartenschau 2024 – Kirchheim b. München

Am kommenden Wochenende, 15. und 16.06.2024, beteiligt sich die Münchner Polizei mit mehreren Informationsständen an den "Blaulichttagen" auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kirchheim b. München.

Das Kommissariat 105 (Opferschutz und Prävention) ist mit dem „Rollenden Sicherheitsberater“ vor Ort und bietet allen interessierten Besucherinnen und Besucher Hinweise, wie man sich unter anderem vor Einbruch und Trickdiebstahl schützen kann. Auch die Münchner Verkehrspolizei ist dabei und informiert schwerpunktmäßig über Seniorentouren und Verkehrssicherheit für Radfahrer.

Die Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung sind ebenfalls vor Ort und klären rund um den Polizeiberuf und das Einstellungsverfahren auf. Da das Polizeipräsidium München nicht nur Arbeitgeber für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist, kann man sich vor Ort auch über ein breites Spektrum an aktuell zu besetzenden Stellen informieren.

Angehörige der Polizeiinspektion 27 (Haar) stellen vor Ort unser „Schanderlmobil“ für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis München besteht die Möglichkeit, direkt mit der örtlichen Polizeiinspektion in Kontakt zu treten und ins Gespräch zu kommen.

Außerdem wird unser „uniformierter“ E-Mini der Pressestelle der Münchner Polizei vor Ort ausgestellt und kann als Fotomotiv für unvergessliche Bilder genutzt werden.

Auch die Sicherheitswacht des Polizeipräsidiums München wird mit einem Stand vertreten sein und über ihr umfangreiches und ehrenamtliches Tätigkeitsfeld informieren.

Wir freuen uns, Sie ab 10:00 Uhr an unseren Ständen begrüßen zu dürfen!