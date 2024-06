1275 - Serbische Nationalmannschaft in Augsburg

Göggingen – Am Mittwochabend (12.06.2024) fand das erste öffentliche Training der serbischen Fußball-Nationalmannschaft im Rosenau-Stadion statt. Es herrschte starkes Interesse und große Begeisterung der Fans. Die Polizei musste jedoch wiederholt eingreifen.

Drei Kinder bzw. Jugendliche machten während dem Training als sog. „Flitzer“ auf sich aufmerksam. Sie liefen auf das Spielfeld, um offenbar Fotos mit Spielern zu machen. Einsatzkräfte der Polizei griffen ein. Die drei Jungs im Alter zwischen 12 und 14 Jahren wurden vom Spielfeld begleitet. Nach der Personalienfeststellung erhielten sie einen Platzverweis und mussten das Areal verlassen. Sie müssen nun wegen Verstoßes gegen die Stadionverordnung mit möglichen Konsequenzen rechnen.

Ein 19-Jähriger kletterte über einen Zaun des Stadions, weil er offenbar keine Eintrittskarte hatte. Polizeibeamte stoppten den Mann und stellten dessen Personalien fest. Auch der 19-Jährige musste das Areal verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Bereich der Tribüne. Ein Zuschauer warf dabei einen Bengalo in Richtung Spielfeld. Der Bengalo landete auf der Tartanbahn und wurde daraufhin zur Seite geräumt. Es entstand Sachschaden an der Tartanbahn sowie am Rasen. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Verstoßes nach der Sprengstoffverordnung ermittelt.

Die Polizei bereitet sich bereits seit Wochen auf die Fußball-Europameisterschaft vor. In Augsburg sind Einsatzkräfte insbesondere an neuralgischen Örtlichkeiten, wie beispielsweise dem Teamhotel oder dem Trainingsort der serbischen Nationalmannschaft präsent, um die Sicherheit des Teams sowie des Staffs zu gewährleisten. Auch auf dem Weg zum Training bzw. zum Spiel wird die Nationalmannschaft von der Polizei begleitet.

1276 – Ladendieb leistet Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) griff ein 51-jähriger Ladendieb Polizeibeamte am Königsplatz an.

Ein Passant teilte der Polizei mit, dass der 51-jähriger Mann Diebesgut am Königsplatz verkaufen soll. Nach dem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei gegen 11.15 Uhr den Mann. Hierbei reagierte er aggressiv und griff die Polizeibeamten sowie einen weiteren Mann unvermittelt an. Die Polizeibeamten fesselten den 51-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei dem 51-Jährigen. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher und ordneten es einem Bekleidungsgeschäft zu. Der 51-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den Polizeiarrest. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Ladendiebstahls.

1277 – Ladendiebstahl führt zur Verhaftung

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein 29-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Bei der Aufnahme der Polizei stellte wurde festgestellt, dass nach ihm gefahndet wurde.

Ein Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete gegen 20.00 Uhr, wie der 29-Jährige verschiedene Nahrungsmittel im Wert eines zweistelligen Betrages einsteckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter rief die Polizei hinzu. Bei der Aufnahme des Ladendiebstahls stellten die Beamten fest, dass nach dem 29-Jährigen, aufgrund zwei vorliegender Haftbefehle, gefahndet wurde. Die Beamten verhafteten den 29-Jährigen. Als die Beamten ihn in den Polizeiarrest brachten, beleidigte er die Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung.

1278 – Fahrt ohne Versicherung

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) fuhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter ohne angebrachtem Versicherungskennzeichen in der Inninger Straße.

Die Polizeistreife kontrollierte gegen 07.45 Uhr den Jugendlichen. Aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

1279 – Diebstahl in der Universität

Universitätsviertel – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Universitätsbibliothek Augsburg.

Gegen 17.00 Uhr ließ eine Frau ihre Tasche samt Geldbeutel auf einem Tisch der Bibliothek liegen. Als sie kurze Zeit später wiederkam, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Der Beuteschaden liegt in Höhe eines zweistelligen Betrages.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1280 – Reifen zerstochen

Göggingen – Im Zeitraum Mittwoch (05.06.2024), 21.00 Uhr bis Mittwoch (12.06.2024), 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in der Waldstraße.

Der unbekannte Täter zerstach alle acht Reifen an den beiden Autos eines 55-jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1281 – Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Pfersee – Am Mittwoch (12.06.2024) gegen 18.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Versicherungskennzeichen eines E-Rollers am Rosenaustadion.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1282 – Diebstahl eines Bolzenschneiders

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Bolzenschneider und flüchtete.

Gegen 19.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Baustelle einen Werkzeugkoffer an den Straßenrand. Der unbekannte Täter entnahm daraus einen Bolzenschneider und flüchtete in Richtung des Inninger Bahnhofs. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1283 – Auto zerkratzt

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (09.06.2024), 16.00 Uhr bis Dienstag (11.06.2024) 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Waterloostraße.

Der unbekannte Täter zerkratzte die Motorhaube des roten Kias. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1284 - Ladendiebstahl

Hammerschmiede – Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein 34-jähriger Mann mehrere Gegenstände in einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Der 34-Jährige entwendete die Waren und passierte den Kassenbereich, ohne sie zu bezahlen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 34-Jährigen.

1285 – Mann mehrfach ohne Führerschein unterwegs

Lechhausen – Am Mittwoch (12.06.2024) war ein 50-jähriger Autofahrer in der Meraner Straße ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Wie sich herausstellte, wurde er bereits mehrfach ohne Führschein erwischt.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 50-Jährigen gegen 20.30 Uhr in der Meraner Straße. Die Beamten stellten schnell fest, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er war offenbar schon mehrfach ohne Führerschein unterwegs. Der 50-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten sehr uneinsichtig. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Beamten haben die Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

1286 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pfersee - Am Mittwoch (12.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht.

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 56-jährige Autofahrerin auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadteinwärts. Auf dem Radweg nebenan fuhr ein 21-jähriger Radfahrer. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an einer Engstelle. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Zur Abklärung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1287 - Eingeschlagene Heckscheibe

Oberhausen - Zwischen Dienstag (11.06.2024) 12.00 Uhr und Mittwoch (12.06.2024) etwa 20.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Autos in der Eschenhofstraße.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2510 entgegen.

1288 - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberhausen - Am Mittwoch (12.06.2024) touchierte ein noch unbekannter Autofahrer in der Neuhoferstraße ein geparktes Auto.

Gegen etwa 22.00 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen silbernen Mercedes in der Neuhoferstraße beim Rangieren. Das Auto stieß offenbar mit seinem Heck gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1289 - Zwei E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen - Am Mittwoch (12.06.2024) fuhren zwei 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol auf zwei E-Scootern in der Donauwörther Straße.

Gegen 23.00 Uhr fuhren die Männer mit dem E-Scooter durch Oberhausen. Die Polizei führte eine Verkehrskontrolle durch und stellte Alkoholwerte von etwa 0,8 Promille und 1,4 Promille fest. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt der Männer und veranlassten eine Blutentnahme bei einem 23-Jährigen.

Den 23-Jährigen mit 0,8 Promille erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Gegen den zweiten Mann ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr.