BAYREUTH / LKR. BAYREUTH. Eine 42-Jährige wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzt in ihrer Wohnung in Bayreuth aufgefunden. Die Polizei nahm noch am gleichen Tag einen Tatverdächtigen fest. Es wurde berichtet.

Erste Ermittlungen durch die Polizei ergaben Hinweise auf ein Gewaltdelikt. Die 42-Jährige hatte sich zuvor mit einem 53-jährigen Mann getroffen. Bei der folgenden Auseinandersetzung soll der Mann der 42-Jährigen mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Fahndungsmaßnahmen führten am Freitagvormittag zur Festnahme des 53-jährigen Tatverdächtigen im Landkreis Bayreuth.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth suchen nun nach einem wichtigen Zeugen der Tat:

Zumindest ein Teil der Auseinandersetzung soll sich in einem geparkten Auto abgespielt haben. Dabei stand das Fahrzeug, ein schwarzer Audi A3 mit Bayreuther Zulassung, auf einem Feldweg bei einer Autobahnunterführung der Autobahn A9 in der Nähe der Ortschaft Körbeldorf. Zum betreffenden Zeitpunkt, in den Abendstunden des Donnerstag, soll eine Person auf einem Fahrrad an dem Auto vorbeigefahren sein. Die Kripo Bayreuth sucht nun nach dieser Person. Sie kommt als wichtiger Zeuge für die Ermittler in Betracht.

Sollten Sie sich in der Person auf dem Fahrrad wiedererkennen oder sonstige Wahrnehmungen an der genannten Örtlichkeit gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 0921/5060.