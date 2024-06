RIEDEN. LKR. AMBERG-SULZBACH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang Unbekannte in eine Bäckerei in Rieden ein. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit vom 08.06.2024, 14:30 Uhr bis 09.06.2024, 08:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Paul-Gerhardt-Straße in Rieden zu verschaffen. Dies gelang den Tätern nicht, woraufhin sie ohne Beute in unbekannte Richtung flohen

Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wer war im oben genannten Zeitraum in der Paul-Gerhardt-Straße in Rieden unterwegs und hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jeder Hinweis, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen kann von Bedeutung sein!