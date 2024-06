ZIRNDORF. (606) In der Nacht von Samstag (08.06.2024) auf Sonntag (09.06.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Pkw in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr durchtrennten die Täter den Maschendrahtzaun eines Autohandels in der Rudolf-Diesel-Straße. Durch den Zaun entwendeten sie zwei Pkw und flüchteten in diesen über die Rothenburger Straße in Richtung Nürnberg.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen orangefarbenen Ford Mustang Cabrio und einen grünen Mustang Coupe Bull it.

Die Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben und haben einen Wert von insgesamt rund 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel