Tödlicher Verkehrsunfall auf B469 – Lkw-Fahrer vor Ort verstorben

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag ist ein Lkw-Fahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann wurde auf der Fahrbahn von einem nachfolgenden Kleintransporter erfasst. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Obernburger Polizei.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Lkw die B469 und hatte mit seinem Fahrzeug eine Panne. Der Mann begab sich in der Folge hinter sein Fahrzeug und begutachte dieses. Ein nachfolgender 44-Jähriger erkannte die Situation offenbar zu spät und erfasste den 57-Jährigen mit seinem Kleintransporter.



Der 57-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Ein, nur kurze Zeit später eintreffender Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun, er verstarb tragischerweise noch an der Unfallstelle.



Die B469 wurde in der Folge in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war insbesondere zur Klärung der Unfallursache auch ein Gutachter eingebunden.



Die Polizei wurde vor Ort durch die örtlichen Feuerwehren unterstützt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Betreuung der unmittelbaren Unfallzeugen.



Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der Woche ist ein Unbekannter in eine Wohnung eingestiegen und hat Schmuck entwendet. Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße ereignete sich zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 22:10 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über den Balkon in die Wohnung im ersten Stock und entwendeten Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter einer 16-Jährigen entgegengetreten und hat an sein Geschlechtsteil entblößt. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, befand sich eine 16-Jährige in einem Baumarkt in der Kulmbacher Straße, als Sie in der dortigen Gartenabteilung auf einen Mann aufmerksam wurde. Dieser stand etwa 10 Meter hinter der Frau an einem Kissenstapel und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Täter entfernte sich kurze Zeit später.

Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

hagere Gestalt

50 Jahre alt

170 cm groß

70 kg

trug schwarze Schuhe, graue Hose, olivgrüne Kapuzenjacke und eine Mütze

Personen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1733 mit der Kriminalpolizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz - 50.000 Euro Sachschaden - Unfallverursacherin mit 1,8 Promille unterwegs

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine 54-Jährige verursachte am Donnerstagnachmittag einen folgenschweren Verkehrsunfall mit rund 50.000 Euro Sachschaden beim Ausparken. Der mutmaßliche Grund hierfür stellte sich bei der anschließenden Unfallaufnahme heraus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die 54-Jährige auf dem EDEKA-Parkplatz in der Würzburger Straße und wollte rückwärts ausparken. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte zwei geparkte Fahrzeuge und eine Betonwand und kam schließlich zum Stehen. Die Frau erlitt hierbei auch eine leichte Verletzung.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte die Streife der Aschaffenburger Polizei Alkoholgeruch feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest bei der 54-Jährige mit einem Ergebnis von 1,8 Promille hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen und der Betonwand entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNNESTADT. Am Donnerstag zwischen 15:50 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein Mazda, welcher im Alexanderparkhaus parkte, an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 19:00 Uhr wurde ein silberner BMW an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkstreifen in der Grabenstraße.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr wurde ein blauer Opel in der Hauptstraße an der Front um am Heck vermutlich durch einen spitzen Gegenstand beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.