SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT. In der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Brand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

In die Hofheimer Straße in Schonungen musste die örtliche Feuerwehr zu einem Küchenbrand anrücken. Durch den schnellen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen 02:15 Uhr am Mittwoch konnte durch einen Hausbewohner Rauchgeruch im Treppenhaus des Wohnanwesens wahrgenommen werden. Durch den 59-Jährigen wurde sofort die Feuerwehr verständigt.

Die eingesetzten Feuerwehrmänner konnten den Brand schnell ablöschen. Bereits hier ergaben sich erste Hinweise, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Aus diesem Grund wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die Beamten sperrten den Brandort und speziell geschulte Brandermittler übernahmen die Ermittlungen. In der Küche entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach der Auswertung erster Erkenntnisse wird ein 19-jähriger Hausbewohner verdächtigt, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.