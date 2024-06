WÜRZBURG / VERSBACH. Bereits vorletztes Wochenende ging ein bislang Unbekannter einen 17-Jährigen körperlich an und entwendete mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Nacht von Samstag, 25.05.2024, auf Sonntag, gegen Mitternacht traf ein 17-Jähriger in der Hessenstraße auf einen bislang Unbekannten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ihn der Tatverdächtige zunächst körperlich an und entwendete schließlich seine Bauchtasche samt Geldbeutel und Airpods, sein blaues IPhone und seine Weste. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung und ließ den Geschädigten leicht verletzt zurück.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 18 bis 20 Jahre alt

Circa 180 cm groß bei kräftiger Statur

Dunkelhäutig

Lockiges schwarzes Haar, an den Seiten kurz rasiert

Sprach fließend Deutsch

Trug einen schwarzen Mundschutz mit hellblauer Aufschrift und eine schwarze Daunenjacke

Wer die Tat möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.