1186 – Brennender Müllcontainer

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (04.06.2024) teilten mehrere Zeugen einen brennenden Müllcontainer in der Schwimmschulstraße mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Müllcontainer und der danebenstehenden mobilen Toilette. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 in Verbindung zu setzen.

1187 - Kind baut Unfall

Lechhausen - Am Dienstag (04.06.2024) fuhr ein Kind in der Steinernen Furt mit einem Auto gegen die Mauer eines Kindergartens. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die 38-jährige Mutter holte gegen 16.00 Uhr ihren 6-jährigen Sohn vom Kindergarten ab. Im Auto bemerkte sie, dass der Rucksack des Kindes noch im Kindergarten lag und lief los, um ihn zu holen. In der kurzen Zeit kletterte der 6-Jährige auf den Fahrersitz. Offenbar gelang es ihm einen Gang einzulegen. Das Auto fuhr im Anschluss in das Gebäude. Am Auto und am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Sohn und Unbeteiligte wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Alle kamen mit dem Schrecken davon.

Dieser Vorfall zeigt, wie gefährlich es sein kann, Kinder auch kurzzeitig allein im Auto zu lassen und wie schnell gefährliche Situationen entstehen können.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

1188 – Verkehrszeichen widerrechtlich benutzt – Anzeige

Lechhausen – Am Freitag (17.05.2024) benutzte ein etwa 60-jähriger Mann, ohne Genehmigung der Stadt Augsburg, ein Verkehrszeichen 283 (absolutes Halteverbot) für ein privates Bauvorhaben.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann die Verkehrszeichen von einer genehmigten Baustelle einer anderen Örtlichkeit aus dem letzten Jahr widerrechtlich benutzte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung gegen den Mann.

1189 – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (04.06.2024) wurde eine 55-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Bozener Straße und missachtete das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die mutmaßlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg der Meraner Straße fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. Die Fahrradfahrerin musste ein Verwarnungsgeld bezahlen.

1190 – Sachbeschädigung an Auto

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (04.06.2024), zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines geparkten blauen VW im Bauernfeld.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1191– Diebstahl von Kennzeichen

Hammerschmiede – Im Zeitraum Sonntag (02.06.2024), gegen 19.30 Uhr, bis Dienstag (04.06.2024), 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Versicherungskennzeichen eines Leichtkraftrades im Drosselweg.

Oberhausen – Im Zeitraum Sonntag (02.06.2024), gegen 21.00 Uhr, bis Dienstag (04.06.2024), 08.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Versicherungskennzeichen eines Leichtkraftrades auf der Schönbachstraße.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1192 - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bärenkeller – Im Zeitraum Sonntag (02.06.2024), 19.30 Uhr, bis Dienstag (04.06.2024), 17.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen BMW im Heckenrosenweg.

Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.