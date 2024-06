844. Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt – Milbertshofen

- siehe Medieninformation vom 03.06.2024, Nr. 843

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 03.06.2024, gegen 16:45 Uhr, im Bereich der Schmalkaldener Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf ist ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenig später aufgrund einer Schussverletzung in einem Münchner Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm das Kommissariat 11.

Im Rahmen dieser Ermittlungen fokussiert sich nun ein konkreter Tatverdacht gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Dieser soll dem 24-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt haben und vermutlich mit einem Audi Pkw, A3, schwarz, den Einsatzort verlassen haben. Anscheinend hat es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem 24-Jährigen gegeben. Das Motiv dieser Tat ist weiterhin unbekannt.

Aus diesem Grund wurde eine Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt initiiert, der nun unter folgendem Link eingesehen werden kann: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/067991/index.html

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Täter oder dem gesuchten Fahrzeug geben? Ist jemandem das Fahrzeug bereits zu einem anderen Zeitpunkt in der Schmalkaldener Str. (im Bereich Oberhofer Platz und Silcherstraße) oder irgendwo anders aufgefallen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf unser eingerichtetes Upload-Portal hinweisen.

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort bzw. von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 16:15 bis 17:00 Uhr am 03.06.2024 gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen: https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

Dieser Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren sind und möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben.

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

845. Größerer Polizeieinsatz – Bogenhausen

Am Montag, 03.06.2024, gegen 17:15 Uhr, meldete eine Zeugin den Notruf, dass sie die mit ihrem 55-jährigen Lebensgefährten bewohnte Wohnung nicht betreten könne, da diese von innen verriegelt wäre. Zudem befürchtete sie, dass eine medizinische Problematik bei ihrem Lebensgefährten bestehen könnten.

Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der 55-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen werden. Aufgrund eines akuten medizinischen Vorfalls musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

846. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Schwabing

Am Montag, 03.06.2024, gegen 10:20 Uhr, fuhr eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler auf der Schleißheimer Straße stadteinwärts in Richtung der Ackermannstraße. Im Fahrzeug befand sich noch eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Zeitgleich fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts in Richtung der Schwere-Reiter-Straße. Die Fahrbahnen sind hierbei durch ein Hochgleisbett für Straßenbahnen voneinander getrennt.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die 66-Jährige mit ihrem Pkw auf Höhe der Hausnummer 125 in den Gegenverkehr, indem sie das Hochgleis samt erhöhtem Bordstein überfuhr. Es kam zur Kollision mit dem Pkw des 73-Jährigen.

Die 66-Jährige und die 47-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die 66- und die 47-Jährige wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Schleißheimer Straße musste in stadteinwärtiger Richtung für gut zwei Stunden gesperrt werden. Es kam deshalb zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

847. Räuberische Erpressung – Neuhausen

Am Montag, 03.06.2024, gegen 19:30 Uhr, bedrohte ein bislang unbekannter Täter eine 49-jährige Kassiererin eines Lebensmittelgeschäftes mit einer Schusswaffe. Er forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin verständigte über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nymphenburger Straße, Lazarettstraße und Maillinger Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

848. Volksverhetzung – Schwabing

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 13:15 Uhr, befand sich eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München, in einer Badeanstalt in Schwabing.

Im Außenbecken geriet sie mit einem 83-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und einer bislang unbekannten Täterin aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Im Zuge des Streites beleidigte der 83-Jährige und die unbekannte Täterin die 37-Jährige verbal mit volksverhetzendem Inhalt. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 37-Jährigen und dem 83-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht verletzt und im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Durch einen unbeteiligten Zeugen wurde der Bademeister informiert, der wiederum die Polizei verständigte.

Gegen den 83-Jährigen wird wegen Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt und gegen die 37-Jährige wegen Körperverletzung.

Das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) führt die weiteren Ermittlungen.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, 160cm groß, 70 Jahre, sprach deutsch mit bayerischem Akzent; bekleidet mit einem schwarz/blauen Schwimmanzug und Badekappe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Badeanstalt in Schwabing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

849. Politisch motivierte Schmierschrift – Neuperlach

Am Freitag, 31.05.2024, zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Grundstücksmauer einer Bildungseinrichtung in Neuperlach mit goldener Farbe. Die Schmierschrift steht in inhaltlichem Kontext mit den Ereignissen in der Region Israel und Palästina. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 45 (Staatschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom 31.05.2024, 09:00 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Elisa-Aulinger-Straße und Rennertstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.