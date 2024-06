MARKT RETTENBACH / LKR. UNTERALLGÄU. Am Montag, den 03.06.2024, gegen Mittag ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem eine 57-jährige Frau infolge des Hochwassers ums Leben kam.

Gegen 13:45 Uhr teilte eine Autofahrerin über den Notruf bei der Integrierten Leitstelle Donau/Iller mit, dass sie mit ihrem Fahrzeug soeben von der Straße gerutscht sei und ihr Auto nun mit Wasser volllaufen würde. Danach brach der Handykontakt ab.

Einsatzkräfte machten sich nach dieser Mitteilung unverzüglich auf die Suche nach der Frau und ihrem Fahrzeug. Ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten entdeckte auf der Staatstraße zwischen Markt Rettenbach und Ronsberg in einem überfluteten Wiesenbereich das nahezu komplett versunkene Fahrzeug.

Die sofort hinzugezogene Wasserrettung konnte die 57-jährige Frau nur noch leblos aus dem Fahrzeug bergen, ein Notarzt stellte wenig später den Tod der Frau fest.

Nach ersten Ermittlungen ignorierte die Frau die Absperrung der durch Hochwasser überfluteten Staatsstraße, fuhr in den gesperrten Bereich ein und rutschte in einem überspülten Bereich seitlich von der Straße in die Wiese ab. In diesem Bereich stand das Wasser so hoch, dass das Fahrzeug unmittelbar von Wasser umgeben war. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem tragischen Unfall ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen führt die KPI Memmingen. (KPI Memmingen)

