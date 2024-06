Gegenstand auf Pkw geworfen - Niemand verletzt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine Autofahrerin bemerkte am Freitagabend einen Schlag während der Fahrt. Die Windschutzscheibe ging zu Bruch. Dem Sachstand nach ist ein gezielter Wurf mit einem Gegenstand die Ursache. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Die Frau war gegen 22:30 Uhr auf dem Stadtring Höhe des Südbahnhofs in Richtung Damm unterwegs, als sie einen Knall bemerkte und feststellen musste, dass die Frontscheibe des Land Rovers einen deutlichen Riss aufwies. Aufgrund der Gesamtumstände geht die hinzugerufene Polizei davon aus, dass eine noch unbekannte Person mutwillig einen Gegenstand auf das Auto geworfen hat.

Glücklicherweise wurde niemand infolge des Geschehens verletzt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft bei der Tataufklärung auch auf mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebstahl vereitelt - Eigentümer gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Sonntagmorgen hat eine Streife der Aschaffenburger Polizei den Diebstahl eines Damenrads verhindern können. Die Beamten haben das Fahrrad sichergestellt und suchen nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin.

Die Polizisten bemerkten gegen 06:30 Uhr drei Heranwachsende im Alter von 19 und 21 Jahren, wie sich diese in der Friedrichstraße an einem abgeschlossenen Zweirad zu schaffen machten. Bei Erblicken der Streife ließen sie von dem mutmaßlichen Diebesgut ab und versuchten sich zu entfernen. Die Streifenbeamten kontrollierten die jungen Männer jedoch, noch bevor sie sich aus dem Staub machen konnten. Zwei der drei Tatverdächtigen waren offensichtlich angetrunken.

Die Beamten kamen jedoch nicht umhin, gegen alle drei Personen ein Verfahren wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall einzuleiten. Das mit einem Schloss in sich gesicherte rote Damenrad der Marke "Herkules", Typ "Uno", stellten sie sicher.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann das Zweirad bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg abholen und sich dort unter Tel. 06021/857-2230 melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr, wurde eine Steinmauer in der Pompejanumstraße mit unleserlichen Schriftzügen beschmiert.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Mittwoch auf Donnerstag und auch von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter einen grauen Toyota Yaris mit Farbe beschmiert und den danebenstehenden Gartenzaun in der Kolpingstraße beschädigt. Aufgrund der angegangenen Objekte geht die Polizei von einem Zusammenhang der Taten aus.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 07:30 Uhr, und Sonntag, 07:30 Uhr, wurde ein Mazda an der Heckstoßstange angefahren und beschädigt. Das Auto stand vor der St. Nikolaus Apotheke in der Aschaffenburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag wurde zwischen 13:00 Uhr und 14:50 Uhr ein Opel Astra bei einer Unfallflucht am Fahrzeugheck beschädigt. Der Pkw war am Parkplatz des Schwimmbads in der Jahnstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.