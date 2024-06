LENGDORF, OT HÖHENBERG, LKR. ERDING; Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude in Höhenberg. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding ermittelt.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde gegen 02:45 Uhr der Brand einer Scheune in Lengdorf, Gemeindeteil Höhenberg, gemeldet. Ein Großaufgebot an Feuerwehren konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude übergreifen.

Neben dem Gebäude selbst wurden auch darin gelagerte landwirtschaftliche Geräte beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich.

Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.