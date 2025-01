BAYREUTH. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwoch, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, in ein Haus in der Bayreuther Sieglindestraße einzudringen. Ein Bewohner bemerkte einen geringfügigen Schaden an einer Türe und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb es beim Einbruchsversuch, gestohlen wurde nichts.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Sieglindestraße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.