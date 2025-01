REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in Regensburg ein und flüchteten im Anschluss ohne Beute. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom 29.01.2025, 22:30 Uhr, bis 30.01.2025, 9:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Vilsstraße in Regensburg. Sie durchwühlten die Innenräume und flohen im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!