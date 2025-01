LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.Wie berichtet ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt in einer Serie von Brandstiftungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. So waren in der Nacht vom 20. auf den 21.04.2024 in den Gemeindebereichen Hohenwart und Karlskron eine große Anzahl von Heuballen, eine Scheune sowie eine Maschinenhalle mutwillig in Brand gesetzt worden.

Am 22.12.2024 legten die Täter erneut Feuer an einer großen Menge von Strohballen in Karlskron sowie an einer Lagerhalle in Gachenbach-Peutenhausen.

Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von rund 230 000 Euro.

In einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe von Brandexperten der Kriminalpolizei Ingolstadt wurden eine Vielzahl von Spuren sowie Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zudem werden ähnliche Brände wie z. B. in Kühbach (Lkrs. Aichach-Friedberg), in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Augsburg, auf eventuelle Tatzusammenhänge geprüft und erneut bewertet.

Von besonderem Interesse ist hierbei auch ein dunkler Pkw mit Stufenheck, der in der Nähe mehrerer Brandorte aufgefallen war. Die Ermittler gehen von mindestens zwei gemeinsam agierenden Tätern aus.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten oder dem genannten Fahrzeug bzw. auffälligen Personen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ursprungsmeldungen:

Hohenwart, Lkrs. Pfaffenhofen a.d. Ilm und Karlskron, Lkrs. Neuburg-Schrobenhausen, 21.04.2024

Drei Brandstiftungen innerhalb weniger Stunden – Kripo ermittelt

Unbekannte Brandstifter legten in der Nacht auf den heutigen Sonntag mehrfach Feuer. Die alarmierten Feuerwehren waren die ganze Nacht über im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21:50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Feuer an der Hansastraße in Hohenwart-Freinhausen gerufen. Unbekannte hatten dort eine landwirtschaftliche Feldscheune in Brand gesteckt. Neben dem Gebäude selbst brannte eine Vielzahl von dort gelagerten Strohballen vollständig nieder. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 35000 Euro geschätzt.

Gegen 00:15 Uhr wurden etwa 600 brennende Strohballen nahe des Karlskroner Weilers Wintersoln festgestellt und die dortigen Feuerwehren alarmiert. Die im Freien abgelegten, folierten Rundballen wurden nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesteckt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 20000 Euro.

Der Brand einer weiteren Feldscheune wurde der Polizei gegen 02:45 Uhr mitgeteilt. Auch hier hatten offenbar Brandstifter absichtlich Feuer gelegt. In der Halle am Hohenwarter Weiler Beuern befanden sich neben etwa 500 Strohballen mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, der dort entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Brandorte liegen jeweils nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter noch in der Nacht übernommen. Erhebliche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verliefen bislang ergebnislos.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

Karlskron, OT Adelshausen, Lkrs. Neuburg-Schrobenhausen, 27.12.2024

Brandstiftung in Adelshausen – erneut Strohballen vernichtet

In der Nacht auf den vergangenen Sonntag (22.12.) waren im Gemeindebereich von Karlskron rund 300 im Freien lagernde Strohballen in Brand geraten. Nach einer eingehenden kriminalpolizeilichen Untersuchung steht nunmehr fest, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Gegen 03:00 Uhr waren die Rettungskräfte von einem Anwohner verständigt worden, dem der Feuerschein auf einem Feld aufgefallen war. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab, dennoch wurden die Ballen im Wert von rund 12 000 Euro vernichtet.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandexperten vermuten einen Zusammenhang mit mehreren Brandlegungen im April 2024 sowie dem Feuer in einer Lagerhalle in Gachenbach am Nachmittag des vergangenen Sonntags.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Polizei zu melden.

Gachenbach (Gemeindeteil Peutenhausen), Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 23.12.2024

Brand an einer Lagerhalle – Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Sonntag (22.12.2024) gegen 15:00 Uhr geriet in Gachenbach (Gemeindeteil Peutenhausen) eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.