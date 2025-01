NÜRNBERG. (100) Am Donnerstagabend (30.01.2025) griff ein 58-Jähriger in Nürnberg erst einen Rettungssanitäter tätlich an und leistete dann Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Kräfte waren gerufen worden, da der Mann im Vorfeld gestürzt war und augenscheinlich Hilfe benötigte.



Gegen 20:00 Uhr ging über die integrierte Leitstelle die Mitteilung über eine gestürzte Person am Nelson-Mandela-Platz ein. Der Mann würde stark bluten und Hilfe benötigen.

Als die Rettungssanitäter ihn zum Transport ins Krankenhaus auf eine Trage legen wollte, schlug der Mann einem Sanitäter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die ebenfalls anwesenede Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd legte dem 58-Jährigen auf Grund seines sprunghaften und aggressiven Verhaltens zunächst Handfesseln an. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme beim Beschuldigten an. Im Zuge dessen kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Die Polizisten sind weiterhin dienstfähig.

Der 58-Jährige muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl