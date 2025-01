NEU-ULM. Ein Bauarbeiter beschädigte bei Arbeiten eine Gasleitung, woraufhin Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausrückten. Das Gebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Am 30.01.2025, gegen 12:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung über einen Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Neu-Ulm. Daraufhin verlegten mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm, 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm sowie 4 Kräfte des Rettungsdienstes an die Einsatzörtlichkeit. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bauarbeiter beim Verlegen eines Kabels versehentlich eine Gasleitung angebohrt hatte.

Die Feuerwehr evakuierte umgehend das Gebäude und sperrte die Hauptgaszufuhr ab. Nach intensiver Belüftung konnte das Haus wieder freigegeben werden, und eine Fachfirma übernahm die Reparatur der beschädigten Gasleitung. Es wurde keiner verletzt. Aufgrund des Einsatzes musste die Schillerstraße für rund 45 Minuten vollständig gesperrt werden. (PI Neu-Ulm)

