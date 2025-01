REGENSBURG. Eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Regensburg Süd überraschte in der Nacht zum Montag eine Gruppe von Personen, die offenbar die Sitzgelegenheiten am Schwanenplatz in Regensburg verändern wollten. Diesen gelang es sieben Stühle abzumontieren, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Auch der letzte verbliebene Stuhl wurde nun abgeschraubt und durch einen unbekannten Täter entwendet. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Nachdem am vergangenen Montagmorgen, 27.01.25, mehrere Personen versucht hatten Stühle der Toilettenanlage am Schwanenplatz zu entwenden, wurde nun auch der letzte verbliebene Stuhl durch eine unbekannte Person entwendet.

Die Polizei bittet Personen, die von Montagmorgen, 27.01.25, auf Dienstagmorgen, 28.01.25, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwanenplatzes gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.