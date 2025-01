DINGOLFING. Wie bereits mitgeteilt, fuhr heute gegen ca. 12.00 Uhr, ein auf der A92 in Richtung Deggendorf fahrender Fahrer eines Schwertransportfahrzeugs in die Mittelleitplanke. Diese wurde über mehrere Hundert Meter erheblich beschädigt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Lkw mussten zeitweise beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde dazu ausgeleitet.

Zwischenzeitlich konnten die Sperrungen teilweise wieder aufgehoben werden. Da sich der Austausch der beschädigten Teile der Mittelleitplanke noch mindestens bis in die frühen Abendstunden hin ziehen wird, bleiben bis dahin die beiden jeweils linken Fahrspuren (Fahrtrichtung München und Deggendorf) gesperrt. Der Verkehr wird jedoch einspurig vorbeigeleitet. Derzeit gibt es in Richtung München keine Behinderungen, in Richtung Deggendorf kommt es derzeit zu einem Rückstau von ca. einem Kilometer.

Veröffentlicht: 30.01.2025, 15.09 Uhr