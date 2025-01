AMBERG. In der Nacht zum 30. Januar 2025 kam es in der Georgenstraße in Amberg zu einem Einbruchsdiebstahl. Vier bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in zwei Geschäfte ein und flohen mit ihrer Beute. Ein Zeuge wurde bei der Konfrontation leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Hinweise.

In den frühen Morgenstunden des 30. Januar 2025 kam es in der Georgenstraße in Amberg zu einem schweren Einbruchsdiebstahl. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen vermutlich vier unbekannte Täter gegen 02:15 Uhr gewaltsam in zwei Geschäfte ein. Sie entwendeten eine derzeit noch unbekannte Menge an Diebesgut, vermutlich eine Vielzahl von Mobiltelefonen, und flüchteten anschließend mit einem silbernen Pkw der Marke VW in unbekannte Richtung.

Ein Anwohner wurde durch den Lärm aufmerksam und begab sich nach draußen. Als er die Täter ansprach, wurde er körperlich angegriffen und erlitt leichte Verletzungen. Die Täter setzten ihre Flucht daraufhin fort.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Nacht zum 30. Januar 2025 gegen 02:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Georgenstraße oder der näheren Umgebung beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.