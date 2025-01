HEMAU, LKR. REGENSBURG. Am Mittwochnachmittag kam es in Hemau zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 74-jähriger Mann zunächst in einem psychischen Ausnahmezustand auffällig geworden war. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 13:40 Uhr bekam die Polizei am Mittwoch, 29.01.2025, die Mitteilung, dass sich ein Mann mit einer Waffe vor einem Wohnanwesen in Hemau aufhalten soll. Ein Großaufgebot an Kräften machte sich sofort auf den Weg. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Mann bereits im Haus. Die Polizei konnte telefonisch mit dem 74-Jährigen in Kontakt treten. Gegen 15:30 Uhr hat der Mann schlussendlich freiwillig das Haus verlassen und kam in die Obhut der Polizei.

Der 74-Jährige war berechtigt im Besitz von mehreren Waffen, welche von der Polizei sichergestellt wurden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte beziehungsweise für die Bevölkerung. Der Mann wurde festgenommen.