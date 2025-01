GRAFING BEI MÜNCHEN, LKRS EBERSBERG.Nach Hause kehrende Bewohner eines Hauses überraschten am gestrigen Abend einen Einbrecher. Dieser flüchtete zunächst, konnte aber wenig später festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Gegen 20:10 Uhr waren die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Hammerschmiede unvermittelt auf den Eindringling getroffen und hatten versucht, den Mann festzuhalten. Der Einbrecher riss sich jedoch los und konnte mit seiner bereits in einen Rucksack verpackten Beute flüchten.

Die unmittelbar verständigte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung, an der neben einer Vielzahl von Einsatzkräften am Boden auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, ein verunfalltes und festgefahrenes Fahrzeug in der Nähe von Grafing-Bahnhof feststellen. Dessen Fahrer war zu Fuß über ein Feld geflüchtet und zunächst entkommen.

Über mehrere Zeugen wurde in der Folge bekannt, dass der Verdächtige wohl in ein Taxi gestiegen und davongefahren war. Der Fahrer dieses Fahrzeuges konnte informiert und so die Festnahme des Mannes nahe Taglaching ermöglicht werden. Die Tatbeute konnte beim Fahrgast aufgefunden werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den 37-jährigen kosovarischen Staatsbürger, der zunächst falsche Personalien angegeben hatte, bereits ein Haftbefehl wegen eines ähnlich gelagerten Deliktes besteht. Er wurde daher direkt an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die unverletzt gebliebenen Opfer des Einbruchs wurden noch in der Nacht psychologisch betreut. Die Kriminalpolizei Erding führt derzeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und prüft zudem etwaige Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in Grafing.