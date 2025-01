WEIDING, LKR. SCHWANDORF. Am Samstag, 25. Januar 2025, verletzte ein 77-jähriger Bewohner einer betreuten Einrichtung in Weiding einen im Rollstuhl sitzenden Mann mit einem Küchenmesser. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Gegen 14:00 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der betreuten Wohneinrichtung in Weiding. Ein 77-jähriger Bewohner griff einen 59-jährigen Rollstuhlfahrer mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn dabei mit mehreren Stichen. Der 77-jährige Tatverdächtige konnte durch das schnelle Agieren des Betreuungspersonals von der Polizei festgenommen werden. Der 59-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und konnte am gleichen Tage bereits wieder entlassen werden.

Die Kriminalpolizei Amberg sicherte die Spuren am Tatort und hat umgehend die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg aufgenommen. Derzeit wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 77-jährige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schwandorf vorgeführt, dieser erließ einen Unterbringungshaftbefehl. Der 77-jährige ist im Anschluss in ein Bezirksklinikum eingeliefert worden.