ERDING.Zwei Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räumlichkeiten eines Bowling-Centers in Erding ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Sonntag, 22:45 Uhr und Montag 00:15 Uhr verschafften sich die Unbekannten über eine Außentreppe gewaltsam Zugang zu der Sportanlage an der Robert-Bosch-Straße. Dort suchten sie gezielt einen Abstellraum auf, brachen einen befestigten Wandtresor aus der Verankerung und entwendeten diesen samt Inhalt.

Der Beuteschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen wenige Tausend Euro, der Sachschaden wird mit rund 10000 Euro beziffert.

Einer der Täter ist etwa 175-180 cm groß, trug Turnschuhe und war mit einer Jeans und einem Kapuzenpullover bekleidet. Der zweite Täter ist ebenfalls 175-180cm groß, trug Turnschuhe mit einem hellen Reflektor an der Hinterseite und war mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er helle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.