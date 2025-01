LAABER, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstag, 23. Januar 2025, übergab eine Seniorin mehrere tausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstag riefen bislang Unbekannte bei einer Seniorin aus Laaber an. Ein Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte und sie aus diesem Grund nun eine Kaution zahlen müsse. Der unbekannte Anrufer forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf kam es um 14:00 Uhr und um 17:30 Uhr zu zwei Geldübergaben in der Ringstraße in Laaber, zu denen zwei verschiedene Abholer erschienen. Dem ersten Abholer übergab die Seniorin mehrere tausend Euro sowie weitere Wertgegenstände. Die Betrüger gingen auch in diesem Fall wieder äußerst professionell vor und telefonierten mit der älteren Dame über 5 Stunde.

Die beiden Abholer werden wie folgt beschrieben;

1. Abholer:

ca. 170 cm groß

kurze dunkle Haare

korpulente Statur

Bekleidung: blaue Jeans, dunkelblaue Jacke, Turnschuhe, trug eine FFP2-Maske

Der 1. Abholer ließ sich vermutlich anschließend von einem Taxiunternehmen in Laaber in der Frauenbergstraße abholen und zum Bahnhof nach Regensburg fahren.

2. Abholer:

ca. 170 cm groß

schlanker als Abholer 1

Bekleidung: helle Jacke, blaue Kappe

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.