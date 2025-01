LANDSHUT. Am Sonntag, 26.01.2025 wurde kurz von 20.00 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rennweg mitgeteilt.

In einem Mehrfamilienhaus am Rennweg kam es am gestrigen Sonntag zum Brand einer Couch. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein bislang Unbekannter auf der Couch rauchte und diese dadurch in Brand gesetzt wurde. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers über das Zimmer hinaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung; ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden mehrere zehntausend Euro betragen.

Veröffentlicht: 27.01.2025, 10.35 Uhr