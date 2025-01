142. Raub einer hochwertigen Armbanduhr in der Altstadt - Tatverdächtiger aufgrund DNA-Abgleich ermittelt

- Medieninformation 1101 vom 16.07.2024

Wie bereits berichtet befand sich am Samstag, 13.07.2024, gegen 22:15 Uhr ein 69jähriger Schweizer Tourist vor einem Restaurant in der Münchner Altstadt. Dort wurde ihm seine hochwertige Armbanduhr von einem damals unbekannten Täter nach einem Schubser vom Handgelenk gerissen und entwendet. Diesem gelang anschließend die Flucht.

Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit des Kommissariats 21 in Kombination mit den Fachkräften der Spurensicherungsmaßnahmen und der entsprechenden Auswertungen des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte eine gesicherte tatrelevante DNA-Spur einem 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland (keine Staatsangehörigkeit bekannt) mittels DNA-Abgleich zweifelsfrei zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige ist in Deutschland bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. In Spanien liegen bereits einschlägige Einträge vor.

Der Aufenthaltsort des 26-Jährigen ist derzeit unbekannt. Das Kommissariat 21 führt die Ermittlungen fort.

143. Raub - Haidhausen

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 19:10 Uhr befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage an der Lothringer Straße auf einer Parkbank.

Vor Ort wurde er unvermittelt von hinten niedergeschlagen. Am Boden liegend wurde weiterhin auf ihn eingeschlagen, bis er bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags sowie Tabak entwendet wurden.

Daraufhin ging er nach Hause und informierte seine Eltern über den Vorfall, die wiederum die Polizei über den Notruf 110 informierten. In der Folge fahndeten mehrere Streifen nach den Tätern. Dabei ergab sich allerdings kein konkreter Verdacht.

Der 14-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Vier bis fünf männliche Jugendliche, zwischen 16 und 17 Jahre alt, dunkel gekleidet, teilweise mit Jogginghosen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lothringer Straße, Pariser Straße und Rosenheimer Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

144. Verkehrsunfall - Pkw-Führer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug; eine Person verletzt - Kirchheim

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 09:45 Uhr befand sich ein über 85-Jähriger mit Wohnsitz im östlichen Münchner Landkreis mit seinem Pkw, Suzuki, auf der Hausner Straße in Kirchheim.

Aus vorerst ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Pkw, BMW. Von dort wurde sein Fahrzeug nach links abgelenkt, wo er schließlich einen geparkten Skoda streifte und daraufhin über den Bordstein und einen Grünstreifen auf den Gehweg fuhr. Anschließend prallte er mit seinem Pkw gegen eine Garagenwand.

Der über 85-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

145. Brandfall - Moosach

Am Freitag, 24.01.2024, gegen 04:50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle und teilte mit, dass das Heck eines parkenden Lkw in der Hardenbergstraße brennen würde.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Polizei sperrte den Bereich um die Örtlichkeit ab und die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

146. Verkehrsunfall zwischen Polizeidienstfahrzeug und Pkw; drei Personen verletzt - Taufkirchen

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 21:10 Uhr fuhr ein Polizeibeamter mit einem Polizeidienstfahrzeug, Audi, auf der Rosenheimer Landstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Brunnthaler Straße wollte er diese überqueren. Das Polizeidienstfahrzeug befand sich auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen. Die Lichtzeichenanlage zeigte zu diesem Zeitpunkt für ihn Rotlicht.

Zeitgleich fuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz Landkreis Miesbach mit einem Pkw, BMW, auf der Brunnthaler Straße in Richtung Höhenkirchen. Sie wollte die Kreuzung bei für sie geltendem Grünlicht überqueren. Es kam nun zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Dienstfahrzeug kollidierte weiterhin mit einem Signalständer der dortigen Lichtzeichenanlage. Dadurch wurde der Pkw ausgehebelt und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Herumfliegende Teile der Lichtzeichenanlage beschädigten einen weiteren Pkw, Opel, einer 42-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Durch den Zusammenstoß wurde der 23jährige Polizeibeamte schwer verletzt. Sein Beifahrer, ein 22jähriger Polizeibeamter, wurde leicht verletzt. Die 29jährige Fahrerin des Pkw BMW wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Personen wurden mittels mehrerer Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Am Polizeifahrzeug und dem Pkw der 29-Jährigen entstand Totalschaden. Der Pkw der 42jährigen Fahrerin wurde leicht beschädigt. Die Lichtzeichenanlage wurde ebenfalls komplett beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt, so dass es hier zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

147. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt - Freimann

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW, auf dem Frankfurter Ring in Richtung der Leopoldstraße. Auf Höhe der Max-Bill-Straße wollte er nach links in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-Jährige mit einem Pkw, Toyota, auf dem Frankfurter Ring in der Gegenrichtung. An der Kreuzung zur Max-Bill-Straße kam es nun beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei wurde die 22-Jährige verletzt.

Nach einem Notruf wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zur Unfallörtlichkeit geschickt. Die 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen gesperrt und es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.