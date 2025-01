NÜRNBERG. (78) Ein bislang unbekannter Mann begrabschte in der Nacht zum Sonntag (26.01.2025) eine Frau in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Geschädigte war gegen 03:30 Uhr zu Fuß im Bereich des Hauptmarkts unterwegs, als sich ein Unbekannter annäherte und die Frau unsittlich berührte. Diese rief laut um Hilfe und brachte sich in Sicherheit. Nachdem sich der Täter entfernt hatte, begab sie sich in Richtung Theresienplatz, wo sie erneut auf den Unbekannten traf. Noch während die Geschädigte einen Notruf absetzte, begrapschte der Täter sie erneut und flüchtete in unbekannte Richtung. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten nach dem Mann – ohne Erfolg.

Beschreibung:

Männlich, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, orientalisches Aussehen. Kleidung: schwarze Winterjacke, blaue Jeans.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder dessen Flucht machen können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 nimmt die Polizei rund um die Uhr Hinweise entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler