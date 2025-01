BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Samstagmittag kam es auf der Staatsstraße 2204 zwischen Loffeld und Horsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau ihr Leben verlor.

Ein 62-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Toyota in Richtung Bad Staffelstein unterwegs. Beim Überholen kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Suzuki. Die 60-jährige Fahrerin des Suzuki erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Toyota-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzung und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Bad Staffelstein bei der Unfallaufnahme. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die örtliche Straßenmeisterei kümmert sich aktuell um das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung ist die Staatsstraße derzeit noch komplett gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis 16 Uhr andauern.