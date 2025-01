AMBERG. Am Donnerstag kam es in einem Bekleidungsgeschäft zu einem räuberischen Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter konnte flüchten. Eine Angestellte wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 23.01.2025, gegen 11:50 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Amberg. Eine Angestellte beobachtete, wie der Mann mit einer Jacke in die Umkleidekabine der Herrenabteilung ging. Dort zog er sich die Jacke unter seine eigene Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Die 53-Jährige sprach den Unbekannten auf den Vorfall an. Daraufhin stieß der Mann die Frau zur Seite und flüchtete mit dem Diebesgut. Die Angestellte wurde leicht verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Anhand der Videoaufzeichnung am Bahnhof konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits etwa eine Viertelstunde vor der Tat in einer Buchhandlung am Kaiser-Ludwig-Ring eine E-Zigarette stehlen wollte. Dabei wurde er von der Verkäuferin beobachtet und verließ das Geschäft ohne Beute.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist ca. 180 cm groß, schlank, südländisches Aussehen und hat einen 3-Tage-Bart.

Er war mit einer grauen Jogginghose und einer beigen Jacke bekleidet.

Auf dem Kopf trug er eine beigefarbene Kappe und führte eine schwarze Männerumhängetasche mit sich.

Haben Sie am 23.01.25 zwischen 11:30 und 12:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs, insbesondere in der Bahnhofsstraße und dem Kaiser-Ludwig-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.