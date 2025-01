HOHENBURG, LKRS. AMBERG-SULZBACH. Nach einem Brand in einem Zweifamilienhaus, bei dem ein Mann ums Leben kam, laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg weiter auf Hochtouren. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.

Am Sonntag, 19.01.2025, kurz vor 9 Uhr, brach in einem Zweifamilienhaus im Hohenburger Ortsteil Adertshausen ein Brand aus. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, ein 55-jähriger Mann ist gestorben. Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg untersuchten das Anwesen vor Ort und stellten den Brandausbruch im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss des Hauses fest. Dort hatte sich auch der 55-Jährige aufgehalten.

Die Obduktion des Verstorbenen ergab eine Rauchgasvergiftung als Todesursache. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen nicht vor. Auch ein Suizid sowie Brandstiftung können ebenfalls ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit ist ein technischer Defekt oder fahrlässiges Handeln im Zusammenhang mit der im Schlafzimmer installierten Elektroheizung wahrscheinlich. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus.

Die Erstmeldung vom 19.01.2025:

Brand eines Zweifamilienhauses - zwei Personen verletzt, eine Person verstorben

HOHENBURG, Landkreis Amberg-Sulzbach. Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag, 19.01.2025 kurz vor 09:00 Uhr in dem zu Hohenburg gehörenden Ortsteil Adertshausen ein Brand in einem Zweifamilienhaus aus.

Zwei Personen wurden durch die Feuerwehr leichtverletzt aus der Wohnung im Erdgeschoss gerettet. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Ein 55-jähriger Mann, der aus der Wohnung im Obergeschoss gerettet werden konnte, verstarb gegen 09:40 Uhr nach erfolgloser Reanimation an der Einsatzstelle.

Beide Wohnungen wurden durch Brandeinwirkung beschädigt. Aktuell werden durch die Feuerwehren noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen am Brandort von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Amberg übernommen.