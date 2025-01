KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Dienstagabend, 21. Januar 2025, war in einer Tedi-Filiale in Kiefersfelden ein Feuer ausgebrochen, das hohen Sachschaden anrichtete. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Rosenheim führen derzeit ihre Untersuchungen zur Brandursache fort und bitten in dem Zusammenhang auch wichtige Zeugen, sich zu melden.

Der Brand im Verkaufsbereich der Tedi-Filiale in Kiefersfelden war am Dienstag (21. Januar 2025) gegen 17.30 Uhr mitgeteilt worden. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte und stundelange Löscharbeiten hatte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden können. Der entstandene Sachschaden ist aber hoch und dürfte sich zumindest im sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers führen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Hierzu waren sie am gestrigen Donnerstag am Brandort. Aussagen zur Brandfursache können derzeit jedoch noch keine gemacht werden.

In Erfahrung gebracht werden konnte, dass sich zur Zeit des Brandausbruchs eine Frau mit Kind und ein Mann im Geschäft aufgehalten haben, deren Personalien bislang nicht festgestellt werden konnten.

Weil diese Personen für die Kriminalpolizei als wichtige Zeugen in Betracht kommen und möglicherweise wichtige Angaben machen können, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden.