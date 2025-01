BAD WINDSHEIM. (74) In der Nacht von Mittwoch (22.01.2025) auf Donnerstag (23.01.2025) brachen Unbekannte in einen Schulkomplex in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zum dem Anwesen der Grund- und Mittelschule in der Schulstraße in Burgbernheim.

In den Räumlichkeiten brachen die Einbrecher weitere Türen sowie Schränke auf und beschädigten unter anderem eine Türscheibe. Die Unbekannten verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Zudem entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl