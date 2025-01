KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Ein 13 Jahre altes Mädchen wurde ihren Angaben zufolge am Montagnachmittag, 20. Januar 2025, in Kolbermoor Opfer eines Sexualstraftäters. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich zu dem Mädchen, hielt ihr den Mund zu, würgte sie und führte sexuelle Handlungen durch. Die 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben des Opfers, einem 13 Jahre alten Mädchen aus dem Landkreis Rosenheim, hielt sie sich am Montagnachmittag (20.01.2025) in Kolbermoor am Sportplatz nahe des Skaterparks auf und setzte sich dort, in der Straße „Am Waldrand“, auf eine steinerne Bank. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich dann zu ihr, hielt ihr in der Folge den Mund zu, würgte das Mädchen und führte sexuelle Handlungen durch. Im Anschluss floh der Täter in Richtung Straße und von dort in unbekannte Richtung. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt.

Die genaue Tatzeit konnte das Opfer nicht benennen, nach ihrer Einschätzung passierte die Tat in der Zeit zwischen 15.00 und 17.00 Uhr, jedenfalls als es draussen noch hell war.

Den Täter beschreibt das Mädchen wie folgt:

Mann, circa 180 cm groß, geschätzt 30 bis 40 Jahre alt, heller Hauttyp, braune Augen, dunkle Augenbrauen, dunkler Dreitagebart, breitere Statur; trug dunklen Kapuzenpulli, mittelblaue Jeans und zur Tatzeit eine schwarze Strickmütze.

Die Untersuchungen in dem Fall führt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Ermittler hoffen dabei auch auf Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hielt sich am Montagnachmittag (20. Januar 2025) im Bereich des Tatortes - Kolbermoor, Straße „Am Waldrand“, steinerne Bank am Sportüplatz nahe Skaterpark - auf und hat dort Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen können?

Wer kann der Kriminalpolizei aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Täters oder sonstige Hinweise zur Person des Gesuchten geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.