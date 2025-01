OBERTRAUBLING/REGENSBURG. Drei bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in einen Baustoffhandel in Obertraubling und einen Baumarkt in Regensburg ein. Für die Fahrten nutzten sie ein Taxi. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs flüchteten die Männer in verschiedene Richtungen. Die Polizeiinspektionen Neutraubling und Regensburg Süd ermitteln und suchen Zeugen.

Am Mittwochabend, 22.01.25, gegen 21:30 Uhr fuhren drei bislang unbekannte Männer mit einem Taxi zu einem Baustoffhändler in die Edekastraße in Obertraubling. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Kettensägen. Im Anschluss fuhren sie mit dem Taxi in Richtung Regensburg. Ein Zeuge beobachtete das Vorgehen und informierte die Polizei.

In der Zwischenzeit fuhren die Männer mit dem Taxi zu einem Baumarkt in der Dr.-Gessler-Straße in Regensburg. Dort hatten sie wohl bereits zu Geschäftszeiten Diebesgut deponiert. Bei der Abholung wurde an der Tür des Notausgangs der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten mit ihrer bereitgestellten Beute vom Tatort. Hierbei handelt es sich wiederum um hochpreisige Werkzeugartikel.

Im Bereich der Augsburger Straße wurde das Taxi dann durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei flüchteten die drei bislang unbekannten Männer in verschiedene Richtungen. Bei der Verfolgung über eine Mauer wurde ein Polizeibeamter am Fuß verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Entwendungsschaden liegt in beiden Fällen im niedrigen vierstelligen, der Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: rote Jacke, kein Bart, schwarze Haare, Verletzung im Gesicht auf Höhe der linken Schläfe, wohl türkische Herkunft

2. Person: großer, kräftiger Mann, wohl griechischer Abstammung, dunkel bekleidet, mit schwarzer Mütze

3. Person: kleinerer Mann, braun/schwarze Jacke, wohl polnischer Herkunft

Zeugenaufruf:

Haben Sie am Mittwoch, 22.01.25, im Bereich der Dr.-Gessler-Straße, bzw. Augsburgerstraße in Regensburg oder im Bereich der Edekastraße in Obertraubling Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen können? Dann melden Sie sich bitte bei der PI Neutraubling unter der Nummer 09401/9302-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.