PENTLING. LKR. REGENSBURG. Am 23. Januar 2025 brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Pentling ein und konnten mit Schmuck im fünfstelligen Eurobereich flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 3:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Hölkeringer Straße in Pentling. Dort entwendeten sie mehrere Schmuckgegenstände. Mit einer Beute, die aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird, flohen die Einbrecher in bislang unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort, und das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler befand sich im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des ehemaligen Postgebäudes ein geparkter weißer Alfa Romeo ohne Kennzeichen, auf dessen Fahrersitz vermutlich eine männliche Person saß. Ob diese Feststellung im Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein und zur Ergreifung der Täter beitragen!