0134 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – In der Nacht auf den heutigen Dienstag (21.01.2025), gegen 03.00 Uhr, versetzte eine bislang unbekannte Person einen Einkaufswagen unter der Brücke auf Höhe der Hessenbachstraße in Brand. Das Feuer ging auf eine sich daneben befindliche Matratze über. Zudem wurde die Betonwand der Brücke beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Lechhausen – Am gestrigen Montag (20.01.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 08.10 Uhr und 09.30 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter in der Neuburger Straße (120er Hausnummern). Der Sprinter parkte am Fahrbahnrand.

Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0135 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am gestrigen Montag (20.01.2025) fuhr ein 49-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Curt-Frenzel-Straße.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 49-jährigen Mann.

0136 – 17-Jährige meldet sexuelle Belästigung in der Straßenbahn

Haunstetten – Am gestrigen Montag (20.01.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 17-Jährige in der Straßenbahn.

Die 17-Jährige fuhr gegen 07.00 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 2 in stadtauswärts. In der Haunstetter Straße wurde die 17-Jährige von einem Mann gefragt, ob er etwas an ihr kaufen könne. Dabei klopfte er sich auffordernd auf seinen Oberschenkel. Die 17-Jährige erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die 17-Jährige beschreibt den Täter als dunkelhäutigen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.