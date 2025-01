KEMPTEN. Am Hildegardplatz in Kempten wurde eine Person an Silvester durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt. Die Polizei bittet um die Übermittlung von Aufnahmen, die während des Tatzeitraums entstanden sind, und stellt dafür ein Medien-Upload-Portal zur Verfügung.

Bei der Silvesterfeier am Hildegardplatz in Kempten wurde eine 38-jährige Frau von einem Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen. Sie erlitt schwere Verletzungen, deren Auswirkungen auf ihr Sehvermögen derzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden können. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer dauerhaften Beeinträchtigung.

Die Polizei Kempten arbeitet intensiv an der Aufklärung dieses Vorfalls und bittet um Ihre Mithilfe:

Wer kann Hinweise geben oder besitzt relevante Aufnahmen?

Wenn Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen

aus dem direkten Umfeld des Hildegardplatzes in Kempten gemacht haben,

die in den Zeitraum 31.12.2024, 23:45 Uhr, bis 01.01 2025, 00:15 Uhr fallen,

bitten wir Sie, diese der Polizei über das folgende Medien-Upload-Portal zur Verfügung zu stellen: Link

Falls die Übermittlung Ihrer Mediendateien über das Formular nicht möglich sein sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-2141 auf. Alternativ können Sie sich an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).