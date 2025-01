MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am späten Montagabend kam es in Marktrodach, in der Straße „Am Steig“ zum Brand einer Gartenhütte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen von der Gartenhütte auf das angrenzende Wohngebäude über, Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer jedoch rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.