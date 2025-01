WALDERSHOF, LKRS. TIRSCHENREUTH. Am Samstagnachmittag war ein Callcenter-Betrüger erfolgreich. Dieser gab sich als Polizist aus, öffnete zusammen mit dem Opfer den Tresor und entnahm daraus 50.000 Euro. Anschließend sperrte er den Mann im Keller ein und flüchtete mit dem Geld. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am vergangenen Samstagnachmittag, 18.01.2025, bekam ein 92-jähriger Mann einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten aus Nürnberg. Unter dem Vorwand, das aktuell in der Region vermehrt Betrüger unterwegs seien, fragte dieser den Senior nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus. Im Anschluss an das Telefonat klingelte gegen 16 Uhr ein vermeintlicher Polizist bei dem Mann und betrat unter dem Vorwand, den Tresor überprüfen und fotografieren zu wollen, das Haus. Der Geschädigte öffnete den Tresor im Keller und der bislang unbekannte Täter durchsuchte diesen. Er entnahm daraus einen Karton mit 50.000 Euro Bargeld, flüchtete aus dem Keller und sperrte den Senior darin ein.

Eine Verwandte des Opfers kam kurze Zeit später zufällig vorbei und fand den 92-Jährigen im Keller. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat Spuren am Tatort gesichert und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 18.01.24 gegen 16 Uhr im Bereich der August-Mayer-Straße, Ringstraße oder Am Damm Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

1,70 - 1,80m groß

ca. 20 bis 30 Jahre alt

dunkel gekleidet mit schwarzer Mütze

kein Bart

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Kemnath gab es am Wochenende eine auffallende Häufung von Callcenter-Betrugsversuchen. Nach aktuellem Stand kam es aber zu keiner Geldübergabe.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger und falsche Polizisten: