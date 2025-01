ZIRNDORF. (59) In den frühen Sonntagmorgenstunden (19.01.2025) nahm die Polizei einen Mann in Langenzenn (Lkrs. Fürth) fest, welcher zuvor einen Jugendlichen mit einer Flasche am Kopf verletzte. Der 23-jährige Tatverdächtige beleidigte zudem Polizeibeamte und führte einen verbotenen Gegenstand mit sich.



Gegen 01:00 Uhr gerieten aus noch nicht geklärter Ursache der 23-Jährige und der 17-jährige Jugendliche zunächst verbal in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 23-Jährige mit einer Glasflasche auf den Kopf des Jugendlichen ein, welcher hierdurch Verletzungen erlitt, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf stellte vor Ort eine Vielzahl von zum Teil aggressiven Personen fest, welch zuletzt mit Hilfe von Einsatzkräften des Unterstützungskommandos (USK) und der Polizeiinspektion Fürth getrennt und des Platzes verwiesen werden mussten.

Der 23-Jährige Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden. Hierbei beleidigte er fortwährend die Einsatzkräfte mit einer Flut nicht zitierfähigen Kraftausdrücken. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an.

Da die Beamten bei dem Mann noch ein verbotenes „Schlagringmesser“ auffanden, muss er sich neben des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.



