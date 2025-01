GAIßACH, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Freitagvormittag, 17. Januar 2025, brach in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude in Gaißach ein Feuer aus. Durch den Brand wurde eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt.

Am Freitag (17. Januar 2025), gegen 10.45 Uhr, ging bei dem Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über den Brand eines Nebengebäudes in Moosen bei Gaißach ein. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren standen Teile der Unterkellerung eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in Brand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus sowie andere Teile des Objekts verhindert werden. Im Zuge der aufwendigen Löscharbeiten wurde das Feuer vollständig abgelöscht.

Die im Objekt anwesenden Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Ein 54-jähriger Mann wurde zur Behandlung von leichten Verletzungen (Rauchgasvergiftung) in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. In dem Untergeschoss befanden sich drei abgestellte Pkws, welche durch den Brand erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Tölz. Noch am frühen Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.