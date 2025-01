REGENSBURG. Als Reaktion auf die Tagung einer politischen Partei in einem Hotel in der Regensburger Innenstadt kam es am Dienstag und Mittwoch zu mehreren Demonstrationen in Regensburg. Das Polizeipräsidium Oberpfalz spricht insgesamt von einem ruhigen Verlauf des Einsatzgeschehens.

Am Dienstag, 14. Januar und Mittwoch, 15. Januar betreute das Polizeipräsidium Oberpfalz mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei spontane Versammlungslagen in der Regensburger Innenstadt. Diese fanden in den meisten Fällen vor dem Tagungshotel statt. Am Dienstagnachmittag kam es auch auf dem Neupfarrplatz in Regensburg zu einer Protestaktion im Zusammenhang mit der Tagung.

In der Spitze versammelten sich vor dem Tagungshotel bis zu 250 Teilnehmer.

Die Versammlungen verliefen störungsfrei. Lediglich in einem Fall wurde ein Strafverfahren aufgrund einer Beleidigung eingeleitet.

Die letzte Versammlung endete am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr.