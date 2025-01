SULZBACH-ROSENBERG. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Mittwoch, den 15. Januar 2025, wurde ein Kind im Linienbus von Sulzbach-Rosenberg in Richtung Amberg von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt. Die Kriminalpolizei Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwoch, den 15. Januar, gegen 08:15 Uhr, befand sich ein 13-jähriges Mädchen im VGN Linienbus 456, der von Sulzbach-Rosenberg über Poppenricht in Richtung Amberg fuhr. Während dieser Fahrt befand sie sich auf dem Doppelsitz hinter der Busfahrerin. An einer der nächsten Haltestellen stieg ein 20-30 Jahre alter Mann zu. Dieser setzte sich, im fast leeren Bus direkt neben die 13-Jährige. Dann berührte der Mann das Mädchen unsittlich. Das Mädchen verließ daraufhin den Doppelsitz und setzte sich weiter nach hinten in den Bus. An der Endstation am Bahnhof in Amberg stieg sie gegen 08:45 Uhr aus. Dort verließ vermutlich auch der unbekannte Mann den Bus.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt

Kräftige Statur

Arabisches Aussehen

Kurze schwarze Haare (kurze Seiten)

Dunkler „Flaum“ auf der Oberlippe

Bekleidung: schwarze Jeans, schwarze Thermojacke (wie Softshell)

Führte schwarze Aktentasche aus Leder mit Schulterriemen mit

Zeugen, die am Mittwoch, den 15. Januar zwischen 08:15 Uhr und 08:45 Uhr, mit dem oben genannten VGN Linienbus, von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg mitgefahren sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Rufnummer 09621/890-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere ein älterer Herr, der auf dem Platz ganz vorne bei der Einstiegstür gesessen ist. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen sehr hilfreich sein.