REGENSBURG. Ein bislang unbekannter Täter brach in eine Bäckereifiliale im Regensburger Osten ein und flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizei Regensburg hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt.

Im Zeitraum vom 13.01.25, 16:10 Uhr, bis 14.01.25, 05:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Straubinger Straße. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und versuchte einen Tresor zu öffnen, scheiterte aber. Außerdem wurde eine Kasse gewaltsam geöffnet, in dieser war aber kein Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat Spuren am Tatort gesichert und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zwischen dem 13.01.25, 16:10 Uhr und dem 14.01.25, 05:20 Uhr im Bereich der Straubinger Straße in Regensburg Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden.