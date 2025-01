NEUMARKT I.D.OPF. Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag, den 12. Januar von mehreren Personen an einem Nachtschalter einer Tankstelle beraubt worden. Die Gruppe schlug mehrfach auf den Mann ein, der stationär behandelt wird und hofft, keine bleibenden Schäden zu behalten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Am Nachtschalter der Aral Tankstelle in der Amberger Straße kaufte ein 22-Jähriger in der Nacht auf Sonntag, den 12. Januar Zigaretten. Als er gegen halb eins seine Zigaretten einstecken wollte, ging er zunächst durch mehrere Schläge zu Boden. Dort wurde er von mehreren Personen einer fünfköpfigen Personengruppe abermals geschlagen und Geld aus seiner Geldbörse entwendet. Mitunter wurde durch einen der Täter auch ein Schlagring eingesetzt.

Mit schweren Kopfverletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Inwieweit gesundheitliche Schäden auch dauerhaft bleiben, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet jeden, der in der Nacht auf Sonntag, den 12. Januar, gegen 0:30 Uhr im Bereich der Amberger Straße verdächtige Personengruppen oder Fahrzeuge gesehen hat, sich unter 0941/506-2888 zu melden.