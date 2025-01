WEILHEIM / LINDAU. Seit dem 12. Januar 2025 wird eine 17-Jährige aus Weilheim vermisst. Es ergaben sich Hinweise auf einen Aufenthalt im Bereich Lindau. Wer hat die 17-Jährige gesehen oder kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben?

Am Sonntag verließ die 17-Jährige unbemerkt die Wohnung der Familie in Weilheim i.OB. Die Jugendliche befindet sich möglicherweise in einer Ausnahmesituation. Die Polizeiinspektion Weilheim bittet daher um Ihre Mithilfe.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die 17-Jährige zumindest zeitweise im Bereich Lindau aufgehalten haben muss. Wer hat die Jugendliche gesehen oder kann der Polizeiinspektion Weilheim Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Die Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ist hier zu finden: Vermisstenfahndung mit Bildern

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).