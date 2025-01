0088 – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (14.01.2025) fuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ohne gültige Fahrerlaubnis in der Eichleitnerstraße.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er über eine rote Ampel fuhr. Bei der Kontrolle zeigte der Mann der Streife einen gefälschten ausländischen Führerschein. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeistreife stellte den gefälschten Führerschein sicher und unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 52-jährigen Mann.

Antonsviertel – Am Dienstag (14.01.2025) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Windprechtstraße.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen ausländischen Führerschein aus. Die Beamten stellten hierbei jedoch fest, dass der Mann seit längerer Zeit in Deutschland lebt und somit nicht mehr gültig war. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 41-jährigen Mann.

0089 – Polizei kontrolliert Fahrer unter Drogeneinfluss

Universitätsviertel – Am gestrigen Dienstag (14.01.2025) fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters unter dem Einfluss von Cannabis in der Haunstetter Straße.

Gegen 13.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-jährigen Mann.

0090 - Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

Hammerschmiede - Am Dienstag (14.01.2025) war ein 46-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach dem Autofahrer und kontrollierte wenig später den betreffenden Mann in seinem Auto. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46-Jährigen.

0091 – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus einem Auto

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (21.12.2024) bis Mittwoch (08.01.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einem geparkten Baustellenfahrzeug in der Soldnerstraße. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0092 – Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Dienstag (14.01.2025), gegen 16.15 Uhr, fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Opel Insignia die Lechhauser Straße entlang. Ein bislang unbekannter Radfahrer wechselte vom Fahrradweg auf die Straße und fuhr dabei den Seitenspiegel des Opels ab. Anschließend überholte der Fahrradfahrer den Opel vollständig und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriegshaber – Am Dienstag (14.01.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der August-Wessels-Straße.

In der Zeit von 13.15 Uhr bis 17.00 Uhr parkte ein 43-Jähriger seinen Skoda in der August-Wessels-Straße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0093 - Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstahl

Oberhausen – Am Dienstag (14.01.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 12.45 Uhr eine Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in der Donauwörther Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.